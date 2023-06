SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ciclone extratropical formado no Oceano Atlântico vai afetar a costa da região Sul e Sudeste até sexta-feira (16), trazendo chuvas intensas e rajadas de ventos em cidades no litoral do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Segundo Inmet, o volume de chuvas pode ultrapassar a marca de 100 mm/dia.

O fenômeno chegou quarta-feira (14) na região Sul do país devido às condições de baixa pressão nos médios e altos níveis da atmosfera e afeta a região até sexta. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o ciclone também pode ter influência em São Paulo, especialmente no Vale do Ribeira.

O instituto alerta para grandes volumes de chuva (acima de 60 mm/dia ou superior a 100 mm/dia) nos estados do Paraná e Santa Catarina, sobretudo na faixa leste. Há também previsão de chuvas intensas em algumas áreas do Grande do Sul.

De acordo com o mapa meteorológico do instituto, há risco de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de encostas até às 10h desta quinta-feira (15). Nas áreas já afetadas pelo ciclone, as rajadas de vento podem superar os 80 km/h, aponta Inmet.

Já no Recife, mesmo sem influência do fenômeno, as aulas foram canceladas pela Secretaria Municipal de Educação e a cidade permanece em estágio de alerta desde a tarde de quarta (14).

Ao longo das últimas 24h, a chuva alterou as operações do Aeroporto de Recife, que teve a pista de pouso fechada por 5 horas e precisou cancelar 19 voos domésticos e atrasar 27, segundo o painel de voos da Infraero atualizado à 0h.