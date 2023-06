RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um cabo da Polícia Militar morreu após ser baleado durante perseguição e confronto com criminosos na noite desta quarta-feira (14), no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a corporação, o policial foi identificado como Eduardo Resende de Oliveira, 41. Ele fazia patrulhamento em um dos acessos da comunidade e foi atingido por um disparo no pescoço durante uma perseguição a indivíduos armados.

Socorrido por colegas, ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alemão e transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na mesma região. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu.

Em nota, a PM afirmou que equipes da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Nova Brasília realizavam policiamento nos arredores do Alemão "quando criminosos armados em um carro atiraram contra a guarnição", ocasião em que o cabo foi ferido.

Após a ação inicial, outras equipes seguiram o veículo e houve confronto na rua Paranhos, mas os suspeitos conseguiram fugir, ainda de acordo com a PM. O policiamento foi reforçado na região.

O Complexo do Alemão, uma das bases do Comando Vermelho, tem frequentes operações das polícias Civil e Militar. No dia 24 de maio, por exemplo, houve uma ação de busca de criminosos de outros estados.

Durante a operação, que começou por volta das 5h30 e terminou 12 horas depois, quatro pessoas morreram. Segundo a polícia, as vítimas são suspeitas de envolvimento com o tráfico.

Na ocasião, escolas da região suspenderam as aulas, afetando cerca de 5.600 alunos.

