SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 50 anos morreu na manhã desta quinta-feira (15) após cair com seu veículo dentro de um córrego na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí.

A motorista morreu no local do acidente, no km 158, após o veículo sair da pista e cair em um córrego nas margens da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, informações preliminares indicam que a vítima teria tido um mal súbito. O acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

O caso é investigado pela 1ª DP de Jacareí, que requisitou exames periciais.