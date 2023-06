SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estudante de 18 anos morreu por complicações causadas pela infecção de uma bactéria resistente. O caso foi relatado pela mãe da jovem nas redes sociais.

Dâmilly Beatriz da Graça contraiu a bactéria por causa de uma acne no rosto, segundo publicação de Daniela Veiga, mãe da estudante de biomedicina. O caso foi registrado em Blumenau (SC).

A paciente deu entrada no hospital no domingo (11) e foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva. "O ponto de entrada da bactéria foi uma acne que ela tinha no rosto", diz Daniela Veiga.

Ainda segundo o relato da mãe, a estudante de biomedicina "foi atingida por uma bactéria extremamente agressiva e de difícil reversão (Staphylococcus aureus)".

A bactéria teria gerado uma infecção generalizada, o que ocasionou falência múltipla dos órgãos. A morte ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (12).

Sobre o tratamento recebido pela filha na unidade de saúde, a mãe disse que a família "tem total confiança" na equipe médica. "A família agradece muito a equipe do hospital. Os profissionais não mediram esforços na tentativa de reversão do quadro. Com muita agilidade desde a chegada ao hospital no domingo, rapidamente direcionando para a UTI, até o momento do seu óbito".

O QUE É A BACTÉRIA

O neto do presidente Lula (PT) morreu em 2019 devido a um quadro de infecção generalizada ocasionado pela mesma bactéria.

Jorge Sampaio, médico patologista clínico, responsável pela microbiologia do Laboratório Fleury, afirmou que cerca de 30% da população saudável abriga a bactéria Staphylococcus aureus. Essa bactéria pode estar presente no nariz, na axila e na região da virilha, entre outros locais do corpo.

"Normalmente, a bactéria Staphylococcus aureus só causa doença quando tem alguma porta de entrada no organismo, como uma lesão cutânea ou o sistema imunológico deficiente. O exemplo mais comum de proliferação da bactéria é a furunculose", explica Sampaio.

O médico diz que "não adianta ficar apavorado porque a bactéria é amplamente disseminada na população e não temos uma vacina específica para contê-la". A melhor maneira de evitar a contaminação é manter os procedimentos básicos de higiene, como lavar as mãos, orienta Sampaio.

As infecções agudas causadas pela bactéria podem se disseminar no organismo causando episódios mais graves, como pneumonia, endocardite, pericardite e meningite.