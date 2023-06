SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas causadas por um ciclone extratropical inundaram o Hospital Santa Luzia nesta sexta (16), em Capão da Canoa, cidade no litoral do Rio Grande do Sul. O diretor da unidade hospitalar declarou que os pacientes foram encaminhados para outra unidade de saúde.

As tempestades provocadas pelo ciclone extratropical desde ontem afetam cidades litorâneas no Rio Grande do Sul. Em Capão da Canoa, as chuvas inundaram o Hospital de Santa Luzia.

A força da água alagou os corredores da unidade hospitalar e invadiu o interior pelo teto. Ninguém ficou ferido.

Em comunicado, o diretor técnico do hospital, Marcos Wengrover Rosa, disse que a restrição do local é total, e que os pacientes do hospital foram encaminhados para outra unidade, além de ter sido necessário desativar o aparelho de tomografia.

De acordo com Adriano Zanini, coordenador regional da Defesa Civil, o acumulado de chuvas provocou transbordamento de rios e alagamentos em casas e estabelecimentos.

Segundo ele, os municípios mais afetados são: Icará, Maniqué, Capão de Canoas, Itati e Morrinhos do Sul.