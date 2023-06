SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O efeito das chuvas que atingem a região do Grande Recife provocaram transbordamentos de rios nesta quinta (15), e moradores do município de Jaboatão de Guararapes ficaram ilhados em pelo menos três bairros na região.

A água chegou na altura do teto de casas em algumas regiões e foi necessária a utilização de retroescavadeiras nos trabalhos de resgate. Equipes dos bombeiros ficaram ilhadas durante o resgate.

Moradores relataram perdas materiais, como sofás e eletrodomésticos, levados pela correnteza. "A água retorna todinha [do rio] porque não tem canal. Só tem o nome, mas [a água] vem todinha do canal", disse uma moradora de Jaboatão à Rede Globo.

VOOS SÃO CANCELADOS NO AEROPORTO DO RECIFE

As fortes chuvas que atingem a capital de Pernambuco provocaram o cancelamento de 19 voos domésticos e o atraso de 27 no Aeroporto Internacional de Recife na quinta-feira (15).

Uma peça de metal se desprendeu do teto do Aeroporto de Recife e atingiu o ombro de um idoso que passava pela área de embarque.

Segundo a Aena, administradora do aeroporto, ele foi imediatamente atendido em um posto médico do local e liberado. "Uma equipe técnica do aeroporto foi acionada e está realizando a análise do local".

OUTROS IMPACTOS DA CHUVA

A Secretaria Municipal de Educação cancelou as aulas no município e Recife declarou estágio de alerta.

Segundo comunicado da prefeitura, a Defesa Civil montou uma rede de abrigo para os moradores de áreas de risco, em casos de emergência.

HOMEM USA CANOA EM ALAGAMENTO

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem usando uma canoa para se locomover em um alagamento na região metropolitana do Recife, em Pernambuco.

Nas imagens, o homem aparece remando no corpo d'água formado pelo alagamento na cidade de Cabo de São Agostinho.

Essa é a região mais afetada pelas chuvas em Pernambuco. Segundo a Apac (Associação Pernambucana de Águas e Clima), Cabo de São Agostinho registrou 130,85 mm de chuva, seguido por Ipojuca (100,53 mm) e Jaboatão dos Guararapes (98,18 mm).

CICLONE EXTRATROPICAL ATINGE A REGIÃO SUL

As tempestades, causadas por um ciclone extratropical, provocaram alagamento em municípios na cidade do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16). Ao menos 50 famílias ficaram desalojadas no município de Maquiné. O prefeito da cidade litorânea faz apelo à população: "saiam de casa".

As fortes chuvas inundaram o Hospital Santa Luzia nesta sexta (16), em Capão da Canoa, cidade no litoral do Rio Grande do Sul. O diretor da unidade hospitalar declarou que os pacientes foram encaminhados para outro hospital.