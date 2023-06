SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou mais uma fase da Operação Accelerare, que investiga ameaças de um neonazista à filha de um deputado estadual e a um professor.

A Polícia Civil cumpriu na quinta-feira (15) um mandado de busca e apreensão na casa de um homem ligado a grupos neonazistas. A residência fica em Pelotas, no Sul do Estado. Segundo a organização, o suspeito teria feito ameaças de morte através de um perfil falso à filha do deputado estadual Leonel Radde (PT-RS) e a um professor.

O perfil disseminava "discurso de ódio de caráter antissemita e neonazista", segundo a polícia.

O deputado elogiou a ação da Polícia Civil em suas redes sociais. "Minha filha e minha família com certeza se sentem mais seguras a partir de hoje", disse.

O homem ameaçou estuprar e assassinar a filha de Radde em março deste ano. Ele enviou uma mensagem no número particular dela através de um aplicativo.

O suspeito também fez ameaças a um professor de Filosofia, que prefere não se identificar. Em seu perfil em uma rede social, a vítima se apresenta como pesquisador da extrema-direita e antifascista.

As ameaças foram feitas após as vítimas se pronunciarem contra um show da banda de black metal Mayhem, em Porto Alegre. Em março, o Ministério Público do Distrito Federal pediu a suspensão da apresentação por alegações de que a banda faria apologia ao nazismo.