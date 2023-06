SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) confirmou nesta sexta-feira (16) um terremoto de 4 graus de magnitude, com epicentro no município de Iguape (SP), cidade litorânea que fica a 200 km da capital paulista.

O sismo, registrado às 8h22, pode ter sido percebido num raio de até 100 km, de acordo com o tenente Maxwell, da Defesa Civil de São Paulo.

O Google emitiu um alerta de terremoto com magnitude estimada de 4,7 para a região de Miracatu (SP), deixando moradores assustados.

Segundo a Defesa Civil, equipes estão em campo, mas não há relatos de vítimas, nem danos materiais.

"Abalos sísmicos entre 3,5 e 5,4 graus costumam ser percebidos, mas não geram danos estruturais. Neste caso, foi sentido no Vale do Ribeira. Há relatos de pessoas que tenham sentido na região de Sorocaba. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros não receberam nenhum chamado para vítimas ou abalos estruturais em edificações em nenhuma dessas regiões", disse o tenente Maxwell. Segundo ele, não há consenso no sentido de que possa haver um tsunami.

De acordo com a Prefeitura de Iguape, moradores relataram ter ouvido um barulho forte e inicialmente pensaram se tratar de algo como a passagem de um caminhão grande. Quando os celulares receberam o alerta é que foram informados do tremor.