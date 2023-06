SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um estudante de 20 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (15) sob suspeita de fazer imagens de outras alunas dentro do banheiro da universidade Anhembi Morumbi, na Mooca, em São Paulo. O caso foi descoberto porque uma das jovens diz que flagrou o ato e saiu correndo, gritando por socorro.

O aluno foi identificado como Gabriel Valareto Vicente Silva, 20. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele foi preso em flagrante por importunação sexual, às 16h48, pela Polícia Militar.

Duas alunas alegam ter sido filmadas ou fotografadas por ele no momento em que usavam o banheiro.

Ele entrou em um dos reservados e teria colocado o celular por debaixo das laterais das cabines para produzir as imagens.

No celular dele foi possível identificar as imagens, e o aparelho foi apreendido, diz a SSP.

O jovem foi levado para o 8º DP, na Mooca, onde foi preso.

Camila Casco Barbosa, advogada que o representa, diz que a prisão ocorreu por conta da acusação das duas alunas e que o celular foi apreendido para perícia, para comprovação se há imagens e o que elas revelam. A defesa só deve se pronunciar depois do resultado da perícia e da audiência de custódia, que segundo a defensora, deve ocorrer ainda hoje, mas não tem horário definido.

A universidade Anhembi Morumbi afirmou que lamenta e manifesta seu repúdio a esse tipo de ocorrência.

"Esclarecemos que estamos adotando as providências cabíveis, tanto internamente, quanto junto às autoridades competentes e continuaremos atuando para a solução do caso, estando, inclusive, à disposição para contribuir com a apuração dos fatos", afirmou em nota.

A instituição se solidarizou com as vítimas e afirmou que acompanha o caso e seus desdobramentos.