SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista ficou ferido após perder o controle do veículo e cair de uma altura de 15 metros sobre o vagão de um trem em Indaiatuba (SP).

O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (15).

O condutor perdeu o controle da direção e atravessou a proteção metálica da Rodovia Santos Dumont (SP-075), caindo sobre um trem que passava no momento na linha férrea.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu retirar o condutor do veículo e encaminhá-lo ao hospital.

Embora as informações iniciais indiquem que o motorista tenha sofrido apenas lesões leves, ainda não há confirmações sobre seu estado de saúde, segundo apurou o SBT.

O acidente ocorreu em um momento de chuva, com a pista molhada.

As circunstâncias exatas que levaram à perda de controle do veículo e a subsequente colisão com o trem estão sendo investigadas.