SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os casacos e cobertores retirados do guarda-roupa nesta sexta-feira (16) ainda vão demorar para voltar ao armário. A previsão é de dias frios em praticamente todo o estado de São Paulo além do fim de semana.

A Defesa Civil estadual fez um alerta de frente fria, com temperaturas baixas, entre esta sexta-feira (16) e domingo (18). Mas o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê cidades paulistas com mínimas abaixo de 10ºC também na segunda (19) e na terça-feira (20).

É o caso de Campinas (a 93 km de SP). De acordo com o instituto ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, a temperatura mínima nesta cidade no começo da próxima semana será de 8ºC.

Em Sorocaba (a 99 km de SP), na terça, a mínima deverá ficar em 7ºC.

A temperatura baixa, de acordo com a Defesa Civil, ocorre por causa da chegada de uma frente fria intensa.

Na cidade de São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, afirma que a instabilidade que provocou chuva nos últimos dias se afasta, e o ar frio e seco de origem polar ganhará força.

Isso, explica o órgão, vai provocar noites e madrugadas mais frias. Durante o dia, o sol volta a predominar, no entanto, as temperaturas máximas ficam abaixo dos 20°C, também, até o começo da semana.

Segundo o Inmet, neste sábado (17), a média mínima na capital paulista deverá ser de 7ºC.

No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e sensação de frio persiste, com mínima de 9°C durante madrugada e máxima de 18°C no meio da tarde.

Na segunda e na terça, o paulistano deverá encarar termômetros na casa de 12ºC.

O litoral norte paulista, que sofreu com alagamentos e queda de barreiras, principalmente na costa sul de São Sebastião, poderá ter muitas nuvens neste sábado, mas não chove. No domingo, o sol aparece com mais força.

Se em São Paulo a chuva dá uma trégua, o mesmo não ocorre em outras capitais do Sudeste. Segundo Inmet, no Rio de Janeiro, por exemplo, terá chuvas isoladas até ao menos na segunda-feira. Nos próximos dias, a temperatura vai oscilar de 15ºC a 25ºC na cidade.

Em Belo Horizonte (MG), a previsão para a capital mineira é de trovoadas neste sábado, com temperatura mínima de 13ºC. A instabilidade perde força no domingo, mas o tempo só deverá firmar na segunda. Em Vitória (ES), chove até segunda.

São Paulo e Porto Alegre (RS) deverão ser as capitais mais geladas neste sábado, conforme o Inmet --a mínima previstas para dois municípios é de 7ºC.

Curitiba, também segundo o instituto, deverá ter a menor temperatura máxima entre as capitais brasileiras neste sábado, com 15ºC -em São Paulo, os termômetros não devem passar de 16ºC. É um contraste com os 35ºC previstos para Palmas (T0).

Por causa do frio, o Governo de São Paulo diz que a estação Dom Pedro 2º, da linha-3 vermelha, no Brás, região central da capital paulista, terá nesta sexta e sábado um espaço com colchões e cobertores para até 100 pessoas --no local também serão disponibilizadas roupas, meias, sacos de dormir e alimentação.

A prefeitura afirma que dez tendas são instaladas em pontos estratégicos da cidade sempre que a temperatura ou sensação térmica atingir 13°C ou menos. Nesses locais são distribuídos cobertores e alimentos, como sopa, pão, chocolate quente, chá e água.