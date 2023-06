SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, deixou uma aluna morta e outro estudante ferido na manhã desta segunda-feira (19).

A PM (Polícia Militar) informou que o autor do ataque seria um ex-aluno de 21 anos, que teria ido ao local solicitar documentos. Ele foi detido e encaminhado para Londrina (PR), cidade vizinha a Cambé.

O estado de saúde do aluno ferido, que está internado, não foi informado. As idades dos baleados não foram divulgadas pela polícia.

O Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) e os Bombeiros foram acionados.

Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.

Em nota, o Governo do Paraná afirma que o atirador entrou na escola alegando que solicitaria o seu histórico escolar. O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou o episódio.

Os secretários de Segurança Pública e da Educação estão a caminho do local.