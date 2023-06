SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma médica de 24 anos morreu no sábado (17) em Goiânia (GO), um dia após ser resgatada de um carro em chamas na BR-060.

O que aconteceu

Isabella Guimarães foi resgatada por três homens ?um sargento do Corpo de Bombeiros, um tenente da Polícia Militar e um terceiro, segundo o Corpo de Bombeiros.

Eles estavam a caminho de Goiânia, quando se depararam com o acidente e viram o veículo acidentado, com fumaça saindo do capô.

Os três pararam para prestar socorro e perceberam que o carro estava em chamas. Isabella estava presa às ferragens, com as pernas impedindo a retirada dela do carro.

Eles arrombaram a porta do veículo e conseguiram retirar a médica. Logo após o resgate, o carro foi engolido pelo fogo; estouros foram escutados.

Isabella chegou a ser levada ao hospital com vida após ser resgatada

Mas ela não sobreviveu os ferimentos. Neste sábado (17), a Secretaria da Saúde confirmou a morte da médica.

A Câmara Municipal do Rio Verde manifestou pesar pela morte de Isabella, que era filha de uma ex-servidora da Casa. "Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus possa confortá-los neste momento de tamanha dor".