RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal investiga a morte de uma mulher baleada durante uma ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Rio de Janeiro, na noite de sábado (17). Anne Caroline Nascimento Silva, 23, foi atingida por disparos que teriam sido feitos por um policial rodoviário federal, na rodovia Washington Luiz, na altura de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Uma segunda mulher também foi baleada na ação.

O agente foi detido e levado para a sede da Polícia Federal. Segundo a PRF, ele foi afastado de suas funções. O policial foi solto no domingo (18), após audiência de custódia. A corporação não divulgou o nome do policial, tampouco informou se ele já indicou um advogado para sua defesa.

Silva estava no carro com o marido, Alexandre Mello, quando o veículo foi atingido por disparos. Os tiros acertaram a jovem, que chegou a ser socorrida pelos policiais e levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio. Ela, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo.

A PRF disse em nota que, no momento que os disparos foram feitos, os agentes faziam um acompanhamento tático de veículo em fuga. Após a perseguição, a corporação informou que os agentes tiveram conhecimento da mulher atingida e a socorreram.

A Polícia Rodoviária Federal também disse que abriu um procedimento interno para investigar o caso.

À TV Globo, a tia de Silva, Janete Bezerra do Nascimento, disse que a PRF fazia uma blitz e pediu para que Mello parasse o carro, o que foi obedecido pelo marido da vítima.

"Alexandre relatou que ligou a seta para encostar e ver o que estava acontecendo, porque os policiais queriam que eles parassem. E aí, [o policial] acertou dez tiros no carro de Alexandre", disse Janete. "Um acertou a Carol na altura do baço. Ela estava consciente e disse que não queria morrer."

Uma segunda mulher, Claudia Maria da Silva dos Santos, 54, também foi atingida durante a ação da PRF. Ela estava com o marido em outro carro quando foi baleada no peito.

Santos foi socorrida por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que estava passando pela via no momento do ocorrido. A mulher foi levada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, e está internada no CTI (centro de tratamento intensivo).

Segundo a Secretaria de Saúde de Caxias, o estado de saúde de Santos é estável.

O velório e enterro de Silva será na tarde desta segunda-feira (19) no Memorial do Rio, em Cordovil, zona norte da cidade.