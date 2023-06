RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta segunda (19) a transferência de 26 pessoas atualmente presas no estado para unidades federais. A lista inclui condenados por tráfico de drogas e por participarem de milícias.

A decisão é do juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da Vara de Execuções Penais, tomada a partir de um relatório de inteligência da Polícia Civil.

Entre os acusados de serem milicianos que serão transferidos estão Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho; Rodrigo Santos, o Latrell; e André Costa Bastos, o Boto. Já entre os suspeitos de tráfico de drogas estão detentos apontados como chefes da facção criminosa Comando Vermelho, como Marco Antônio Pereira Firmino, o My Thor, que retornou em 2021 ao Rio pós passar 13 anos em uma unidade federal, e Charles Silva, o Charles do Lixão.

A justificativa para as transferências é a de que os criminosos, mesmo presos, continuam a exercer poder de influência em atividades criminosas. Segundo a polícia, Silva, por exemplo, foi identificado em escutas telefônicas coordenando venda de drogas em escolas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Mais cedo, em coletiva no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, o governador Cláudio Castro (PL), afirmou que solicitou ao ministro da Justiça, Flávio Dino, 31 vagas em presídios federais para criminosos de alta periculosidade que estão no Complexo Penitenciário de Bangu, zona oeste da cidade. "Os perfis estão sendo dialogados com o Ministério Público e com a Vara de Execuções Penais", disse.

A informação de que haveria transferência de presos já circulava com advogados que defendem milicianos e traficantes desde sexta (16).

O ataque a um blindado da PM e o aumento do número de roubos de carros impactou na decisão.

Nesta segunda, Castro e Dino assinaram acordos de cooperação no âmbito do Pronasci (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania) e foram entregues viaturas, armas, drones e outros equipamentos às forças de segurança estaduais e federais que atuam no Rio.

LISTA DOS PRESOS QUE SERÃO TRANSFERIDOS

Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho

Aleksandro Rocha da Silva

Alex Marques de Melo

Alexandre Jorge do Nascimento

Alcimar Pereira dos Santos

Alexandre Silva de Almeida

Anderson Rocha da Silva

Anderson Venâncio Nobre de Souza

André Costa Bastos

Geovane da Silva Mota

Rodrigo dos Santos, o Latrell

Carlos Vinícius Lírio da Silva

Eliezer Miranda Joaquim

Marco Antônio Pereira Firmino da Silva

Emerson Brasil da Silva

Luís Carlos Moraes de Souza

Avelino Gonçalves Lima

Luiz Cláudio Serrat Correa

Charles Silva Batista

Luiz Fernando do Nascimento Ferreira

Marcelo de Almeida Farias Sterque

Robson Aguiar de Oliveira

Samuel de Freitas e Silva

Francio da Conceição Batista

Luiz André Ribeiro Fiuza

Marcelo dos Santos das Dores