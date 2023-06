SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O MPRJ denunciou duas mulheres e um taxista pela morte do turista chileno Ronald Tejeda Sobarzo, no Rio de Janeiro.

O Ministério Público do Estado também pediu a prisão preventiva dos três. Os denunciados vão responder pelo crime de latrocínio - roubo seguido de morte.

As duas são garotas de programa e teriam aplicado o golpe do "Boa Noite, Cinderela" em Ronald e em seu amigo, Andres Orellana Ruiz, que ficou ferido, em 14 de maio.

Após se conhecerem em um bar no Centro do Rio, as mulheres convidaram os dois turistas para irem até um lugar mais tranquilo. Depois, os quatro foram de táxi até Santa Teresa. O taxista também foi denunciado por envolvimento no crime.

Ainda de acordo com a denúncia, além de roubarem uma carteira com documentos e dinheiro, um aparelho celular, os suspeitos jogaram as vítimas de uma altura de 8,5 metros no Mirante do Rato Molhado, em Santa Teresa.

Os dois foram socorridos para o hospital, mas Ronald não resistiu aos ferimentos e morreu em 17 de maio. Andrés segue internado em um hospital particular do Rio e deve passar por cirurgia.