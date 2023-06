RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta segunda-feira (19) sob suspeita de manter a ex-companheira em cárcere privado em uma casa na comunidade do Chapadão, no bairro de Anchieta, zona norte do Rio de Janeiro. A vítima foi agredida e teve o cabelo raspado.

A Polícia Civil afirmou que o homem foi autuado por cárcere privado, lesão corporal, estupro e tortura. A instituição não revelou o nome dele e afirmou não ter informações sobre a defesa.

A PM (Polícia Militar) recebeu a informação de que a mulher viajou de Minas Gerais até o Rio de Janeiro para encontrar o ex-companheiro. Ao chegar à casa, ela foi agredida, ameaçada com uma faca, teve o cabelo cortado e foi mantida em cárcere privado. A corporação não disse por quanto tempo a mulher esteve dentro do imóvel.

Na noite deste domingo (18), já trancada no imóvel, a mulher conseguiu usar o celular para pedir socorro a um amigo de Minas Gerais, que ligou para o 190.

Depois, ela teve o telefone retido pelo ex-companheiro, mas a denúncia já havia chegado até o serviço reservado do 41° BPM (Irajá), que realizou uma operação na manhã desta segunda-feira (19) e encontrou o suspeito. Ele estava em um imóvel vizinho ao que a vítima era mantida trancada.

Dentro da casa, os policiais militares encontraram o celular, uma faca, uma máquina de cortar cabelo e duas mechas do cabelo da vítima, que estavam dentro de uma sacola. O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).