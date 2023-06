SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa do Porco, restaurante dos chefs Janaina e Jefferson Rueda no centro de São Paulo, foi eleito o 12º melhor do mundo pelo 50 Best, premiação considerada o Oscar da gastronomia global.

Este é o melhor desempenho de um restaurante brasileiro no ranking. A casa caiu cinco posições em relação ao ano passado, quando alcançou o sétimo lugar, sua melhor posição. Em 2019, quando fez sua estreia na lista, ficou em 39º.

A premiação foi anunciada nesta terça-feira, dia 20, em evento na Espanha. O ranking, organizado pela editora inglesa William Reed, foi elaborado por 1.080 jurados e especialistas do setor gastronômico, de 27 regiões diferentes do mundo.

O restaurante paulistano, que dá destaque a preparos feitos com carne de porcos cultivados em um frigorífico artesanal dos Rueda, lançou um novo menu-degustação neste ano. Batizado de "Somos de Carne e Osso", ele custa R$ 290 por pessoa e é uma sugestão para provar as principais receitas da casa. Por mais R$ 210, é possível harmonizar com drinques.

Composto por oito etapas, ele começa com uma seleção de embutidos artesanais, como fatias de copa, guanciale e lardo, acompanhados por crocantes de mandioca com porco assado e polenta com fígado suíno.

Em seguida, um caminhão de brinquedo pequeno chega à mesa com versões em miniatura de sanduíches com mortadela, presunto e linguiça. Uma novidade é o churrasco feito com porco caipira de criação própria, proveniente da mistura das raças Canastra e Mora. O corte muda de acordo com a disponibilidade, mas é sempre servido com glacê defumada e salada de palmito pupunha.

Outros pratos incluem tartare de porco com rabanete, ossobuco de porco com sopa de cebola e, de sobremesa, creme de mamão com caramelo e sorvete de jabuticaba.

Do menu à la carte, uma dica é pedir o carro-chefe da casa, o porco San Zé. Ao preço de R$ 92, ele é assado na churrasqueira de seis a oito horas e servido com ingredientes da estação que vêm da horta da dupla de chefs e uma variedade de arrozes que se alternam no cardápio.

Embutidos, massas, saladas e sanduíches completam o menu. Na ala vegana e vegetariana, há a porção de sushi de cogumelos com tucupi negro e nori (R$ 42, com quatro) e o torresmo de queijo com goiabada e picles de cebola roxa (R$ 44, com seis)

O restaurante é disputado desde a sua inauguração, em 2015. Para garantir um lugar, a dica é fazer reserva no site linktr.ee/acasadoporcobar.

A CASA DO PORCO

Quando Seg. a sáb., das 12h às 23h; dom., das 12h às 17h

Onde r. Araújo 124, República, região central

Telefone 11 3258-2578

Link https://acasadoporco.com.br/

Reservas https://linktr.ee/acasadoporcobar

Instagram @acasadoporcobar

Delivery WhatsApp (11) 99679-9315