SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa julgamento no TSE que pode tornar Bolsonaro inelegível, Zanin é aprovado ao STF, BC não sinaliza corte de juros e outras notícias para começar esta quinta-feira (22).

JUSTIÇA

Bolsonaro acumulou ilícitos em reunião que pode torná-lo inelegível. Ex-presidente fez ataques ao sistema eleitoral durante encontro com embaixadores.

STF

Zanin é aprovado no Senado por 58 a 18, e advogado amigo de Lula será ministro do STF. Defensor do petista na Lava Jato enfrentou questionamentos, mas conquistou classe política e ficará na corte até 2050.

JUSTIÇA

Flávio usa sabatina de Zanin para atacar Moraes na véspera de julgamento de Bolsonaro. Filho de ex-presidente cita ação contra Dilma e Temer e apreensão de celular de Mauro Cid.

JUSTIÇA

Tsunami nas igrejas vira marola às vésperas de julgamento de Bolsonaro no TSE. Predomina silêncio entre pastores aliados do ex-presidente, com manifestações esporádicas de defesa.

CONGRESSO NACIONAL

Senado aprova texto-base do arcabouço fiscal com 57 votos em vitória de Lula e Haddad. Texto sofreu flexibilizações e passará novamente pela Câmara, mas espinha dorsal está mantida.

MERCADO

BC mantém taxa de juros em 13,75% e não sinaliza corte, apesar de pressão. Decisão veio em linha com a projeção consensual do mercado financeiro.

MERCADO

Equipe econômica vê boicote do BC em decisão por manter juros. Havia expectativa de que Copom adotasse um tom mais suave, e agora se fala em declaração de guerra.

GOVERNO LULA

Com papa, Lula na Itália tenta consolidar afinidades com parceiros históricos. Visita a Roma e ao Vaticano incluiu bilateral com Meloni, em aceno visto como pragmático à líder de ultradireita.

ATAQUE A ESCOLA

Atirador da escola de Cambé é encontrado morto na prisão. Ex-aluno do colégio tinha 21 anos; ele matou um casal de adolescentes no ataque, na segunda (19).

COTIDIANO

Perdido na mata por 8 dias em Goiás, idoso comeu cupins e bebeu urina para sobreviver. José Arteiro Ribeiro, 82, foi encontrado pelo filho após bombeiros encerrarem as buscas.

AMÉRICA LATINA

São Paulo é a nona cidade mais cara para milionários viverem bem, diz pesquisa. Preços de serviços e produtos de luxo, como uísque, dispararam, aponta consultoria Julius Baer Group.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Quina de São João paga R$ 200 milhões e prêmio não acumula. Sorteio de loteria especial ocorre neste sábado, às 20h; aposta simples custa R$ 2,50.

COMIDA

Cozinha afetiva sobrevive a modas como o TikTok e os reality shows culinários. Comida que dialoga com a memória é refúgio de quem não quer explorar novos sabores o tempo todo.