SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador Xexéu Tripoli (PSDB) protocolou na Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira (21) uma emenda ao projeto de revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) da capital paulista.

O parlamentar sugere a criação de "incentivos urbanísticos" para edifícios que adotarem medidas de sustentabilidade.

Xexéu cita iniciativas como geração de energia renováveis, pré-tratamento de esgoto e utilização de materiais sustentáveis, além de melhorias climáticas que contribuam para redução de ilhas de calor e poluição, como arborização horizontal e vertical.

Na reta final para ser aprovada pela Casa, a revisão do Plano Diretor pode sofrer nova modificação em um de seus pontos mais polêmicos: o tamanho da área no entorno de estações de metrô em que será permitida a construção de prédios sem limite de altura, a chamada verticalização.

Pelas regras atuais, as construtoras só podem erguer edifícios sem limite em um diâmetro de até 600 metros das estações.

Na revisão, o vereador Rodrigo Goulart, que relata a proposta, apresentou um substitutivo prevendo que a área poderia crescer, e prédios altos poderiam ser erguidos em um diâmetro de até 1.000 metros, ou 1 km, a partir das estações.

Após resistência de arquitetos, urbanistas, especialistas e associações de moradores, Goulart admitiu um recuo, definindo um diâmetro de até 800 metros para as construções.

A proposta apresentada por ele foi aprovada em primeira votação por 42 votos -eram necessários 37, ou um terço do total de 55 vereadores da Câmara Municipal, para que ela passasse da primeira etapa.

Com as negociações e recuos, a possibilidade de aprovação com folga maior na votação definitiva, que está prevista para ocorrer na próxima segunda (26), fica mais provável.