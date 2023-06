RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O governo de Pernambuco declarou situação de emergência na saúde pública em razão das elevadas taxas de ocupação de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) neonatal e pediátrica em decorrência do aumento de casos de Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

A emergência é válida pelo período de 90 dias, podendo ser prorrogada. Os leitos de UTI para o público infantil operam com a capacidade máxima no estado, conforme o governo.

A medida, assinada pela governadora Raquel Lyra (PSDB), foi publicada em edição extra do Diário Oficial de Pernambuco na terça (20) e autoriza a adoção de medidas administrativas necessárias ao atendimento da situação. A secretaria de Saúde, Zilda do Rêgo Cavalcanti, também assinou o documento.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, 54 crianças esperavam por uma UTI para Srag no estado nesta quarta (21), enquanto outras cinco aguardavam um leito de terapia intensiva de pediatria clínica.

Em relação aos recém-nascidos, oito estão na fila por uma UTI neonatal, segundo a secretaria.

De janeiro a junho deste ano, foram contabilizados 1.971 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em crianças de até 10 anos, incluindo 36 mortes. No mesmo período, em 2022, houve 2.243 registros, com 67 óbitos, conforme a Secretaria de Saúde do estado.

A pasta diz que Pernambuco vivencia um período de sazonalidade para vírus respiratórios entre os meses de maio e julho, o que ocasiona um aumento da demanda por leitos especializados na rede pública de saúde, principalmente para assistência voltada para o atendimento pediátrico.

Ao todo, a rede de saúde pública de Pernambuco tem 219 leitos de UTI para o público pediátrico.