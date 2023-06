SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta quarta-feira (21), os passageiros das cinco linhas do Expresso Tiradentes, que liga o bairro do Sacomã ao parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo, poderão pagar a tarifa de ônibus com o bilhete QR Digital, por meio do aplicativo SP Pass.

O sistema, desenvolvido pela startup paulista UPM2, em parceria com a SPTrans, está em uso desde 2021 em 12 linhas de ônibus da zona sul da capital, permitindo o pagamento de passagem unitária como alternativa ao uso do dinheiro.

Porém, é importante destacar que o projeto ainda está em fase experimental. Desta forma, o pagamento pelo QR Code não possibilita a integração tarifária com outros ônibus ou com os sistemas de metrô e trem. Além disso, o valor cobrado também é a tarifa cheia, de R$ 4,40. Segundo a SPTrans, apenas ao fim do projeto experimental, ainda sem data para ocorrer, serão tomadas ações necessárias para atualizar o sistema e aceitar a meia-tarifa de estudante.

O Expresso Tiradentes, que conta com 9,7 km de corredor para cinco linhas de ônibus, tem sete estações e três terminais. Ao todo, são transportados mais de 60 mil passageiros por dia.

Para utilizar a tecnologia, os passageiros precisam apenas baixar o aplicativo SP Pass, disponível para Android e IOS, fazer o cadastro, comprar o bilhete QR Digital e gerar o QR Code.

*

AS 7 ESTAÇÕES E 3 TERMINAIS DO EXPRESSO TIRADENTES

Estação Pedro II

Estação Ana Neri

Estação Alberto Lion

Estação Clube Atlético Ypiranga

Estação Nsa. Sra. Aparecida

Estação Grito

Estação Dianópolis

Terminal Sacomã

Terminal Mercado

Terminal Vila Prudente

LINHAS QUE JÁ ACEITAM O QR CODE:

736G-10 Jd. Ingá - Shop. Morumbi

746H-10 Jd. Jaqueline - Santo Amaro

8026-10 Jd. Ingá - Terminal Vila Sônia

746C-10 Jd. Taboão - Santo Amaro

7002-10 Jd. Rosa Maria - Hospital das Clínicas

7040-10 Paraisópolis - Pinheiros

7040-21 Paraisópolis - Pinheiros

736I-10 Jardim Ingá - Santo Amaro

736I-21 Jardim Ingá - Metrô Vila das Belezas

8025-10 Jardim Rosa Maria - Terminal Vila Sônia

8038-10 Parque Continental - Lapa

N837-11 Terminal João Dias - CDHU Butantã