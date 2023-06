SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma equipe de médicos foi enviada para o local próximo ao naufrágio do Titanic onde destroços foram encontrados por equipes de buscas na manhã desta quinta-feira (22).

A equipe médica chegou ao local em um navio da Marinha canadense, segundo o canal norte-americano CNN;

Além do grupo, uma câmera hiperbárica, que auxilia mergulhadores a lidar com problemas de pressão da água, foi enviada ao local;

A equipe médica chegou ao local por volta das 9h, pouco antes da Guarda Costeira dos EUA anunciar que destroços foram encontrados durante as buscas pelo submersível desaparecido;

Ainda não se sabe se destroços fazem parte do submersível Titan, que desapareceu no início da semana durante uma expedição rumo ao naufrágio do Titanic. Cinco pessoas estavam a bordo: um piloto e quatro passageiros.