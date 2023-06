Por meio de nota, a Cetesb informou que técnicos da Agência Ambiental de Jundiaí estiveram na empresa após terem sido informados sobre a explosão, seguida de um incêndio, que ocorreu durante o carregamento de matérias-primas em um reator de produção de resinas.

"De acordo com o monitoramento feito pelos técnicos, parte de um galpão ficou destruído com a explosão. Aproximadamente 4 mil litros de água utilizadas no combate ao incêndio ficaram restritos na área interna e não atingiram as galerias de águas pluviais. Por orientação da Cetesb, a empresa deverá realizar ações de limpeza do local atingido e o recolhimento de resíduos/escombros gerados", informou a companhia.

Matéria atualizada às 15h17 para acréscimo das informações da nota da Cetesb.



