SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bancada do PT na Câmara dos Deputados deve, mais uma vez, se dividir na votação do projeto de revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo, prevista para a próxima segunda (26).

O partido fará uma reunião na tarde desta quinta (22) para formalizar sua posição, mas alguns dos parlamentares que foram contra o projeto na primeira votação ainda não estariam satisfeitas com as mudanças do novo texto.

Segundo interlocutores ouvidos pela reportagem, Luna Zarattini, Hélio Rodrigues e João Ananias são os petistas que devem ir contra a proposta. Procurado pela reportagem, Hélio confirma que "não está convencido".

Na primeira rodada, o partido se dividiu, com quatro contra e quatro a favor, afirmando que seria uma estratégia para negociar emendas e mudanças no texto do relator, Rodrigo Goulart (PSB).

Além do líder da sigla na Casa, Senival Moura, votaram favoravelmente Arselino Tatto, Jair Tatto e Manoel del Rio. Já os petistas Luna Zarattini, Hélio Rodrigues, Alessandro Guedes e João Ananias foram contra.

Alessandro teria mudado de lado e deve votar a favor na votação final.

Goulart apresentou o novo texto na manhã desta quinta-feira (22). À reportagem, Senival afirmou que o projeto "melhorou muito" e que a situação "está evoluindo" para que ele seja aprovado.