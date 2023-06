SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais de 2024, faixas com com agradecimentos ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) e ao presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil), foram colocadas em ao menos dois pontos da capital.

"Obrigado prefeito Ricardo Nunes por atender ao nosso pedido", diz uma das mensagens, posicionada em uma rua da Mooca, na zona leste, que recentemente foi recapeada.

No painel, Nunes aparece ao lado de dois aliados: o vereador Ricardo Teixeira (União Brasil) e a filha dele, Aline Teixeira (União Brasil), que recentemente se lançou na política e na última eleição disputou uma vaga na Assembleia Legislativa. Os políticos aparecem em outros cartazes espalhados pelo bairro, um deles convidando o público para uma festa junina.

As fotografias que aparecem nas faixas são as mesmas utilizadas por Teixeira em publicações nas redes sociais. Procurado, o vereador disse que os painéis foram instalados por apoiadores e que solicitou a remoção. Aline, por meio de nota, disse que "a fixação dessas faixas se deu sem a sua anuência ou conhecimento". A Lei Cidade Limpa proíbe a colocação desse tipo de banner em via pública.

A Mooca é um dos principais redutos eleitorais de Ricardo Teixeira, que está em seu quinto mandato na Câmara. Em agosto de 2021, ele assumiu a Secretaria de Mobilidade e Trânsito de São Paulo na primeira troca de secretariado de Nunes, cargo que ocupou até o mês passado, quando reassumiu o posto de vereador. Foi durante sua gestão na pasta que a prefeitura iniciou programa de recapeamento de vias com investimento recorde.

A renovação do asfalto da cidade deve se tornar uma das principais bandeiras de Ricardo Nunes (MDB) na campanha pela reeleição no ano que vem. A atual gestão tem ampliado os gastos com publicidade e veiculado mais propagandas na televisão na tentativa de tornar o prefeito mais conhecido.

Na zona sul da cidade, o nome do prefeito aparece em outras faixas de agradecimentos. Uma delas, ao lado do Yacht Club Santo Amaro, atribui melhorias no bairro a Nunes e à família do vereador Milton Leite.

Presidente da Câmara Municipal, Leite é um dos políticos mais influentes de São Paulo e aliado de Nunes no Legislativo. Vereador desde 1997, consolidou sua base na região sul da capital e tem dois filhos na política: o deputado estadual Milton Leite Filho e o deputado federal Alexandre Leite.

"Não tenho conhecimento sobre as faixas e nem controle ou responsabilidade por quem as coloca", disse o vereador por meio de nota, quando questionado sobre a propaganda irregular.

A fiscalização do descumprimento da Lei Cidade Limpa é de responsabilidade das subprefeituras da capital.

Em nota, a Secretaria das Subprefeituras afirmou que as faixas na região da Mooca foram removidas e que uma equipe de fiscalização deve ser enviada nesta sexta à região próxima ao Yatch Club Paulista para retirar as outras.