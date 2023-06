SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O parque da Cantareira, a segunda maior floresta urbana do país, localizado na região norte da capital paulista, está mais caro após um ano sob administração privada, completado em abril. A entrada, que custava R$ 19, passou a custar R$ 50, o que equivale a um aumento de 163%.

O menor valor é referente ao preço antes da concessão, quando o parque ainda era administrado pelo governo do estado de São Paulo.

Desde abril de 2022, o parque, rebatizado de Floresta Cantareira, é administrado pela Urbia, que também está à frente de outros parques cedidos à gestão privada, como Ibirapuera e Horto Florestal. Já no ano passado, a empresa havia aumentado o ingresso para R$ 30, além de disponibilizá-lo online.

A Urbia afirmou em nota que vem investindo em melhorias de infraestrutura e operacionais, que somam cerca de R$ 15 milhões. "Desde o início da concessão, não há mais investimento governamental nas áreas de uso público dos parques. Em contrapartida, tem o direito contratual de cobrança de ingressos."

Além disso, a Urbia diz que a atualização do valor dos ingressos do parque da Cantareira está prevista no contrato de concessão.

A empresa também afirma que houve intensificação da promoção turística no parque. Após a concessão, foi implantado um sistema de visitas guiadas, conduzidas por educadores ambientais. O serviço custa R$ 10 e tem direito a narração da história do local.

A principal mudança no espaço foi a instalação de um carrinho de comidas e bebidas e a inauguração de um café próximo ao mirante do núcleo Pedra Grande, o mais visitado ?os outros são Engordador, Águas Claras e Cabuçu. Também foi aberto um acesso direto que liga o parque ao vizinho Horto Florestal.

Houve ainda instalação de transporte interno, sendo preciso desembolsar mais R$ 20 por pessoa. Todas essas mudanças fazem parte do plano da administradora de modernizar o Cantareira e transformá-lo em um complexo de aventura.

FLORESTA CANTAREIRA - NÚCLEO PEDRA GRANDE

Onde R. do Horto, 1.799, Horto Florestal. Endereço dos outros núcleos no site

Telefone (11) 3889-6100

Preço R$ 50

Link: https://www.urbiaparques.com.br/parques/floresta-cantareira