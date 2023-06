SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Putin enfrenta maior crise desde 1999, diplomatas frustradas com Itamaraty sob Lula, menores de 16 trabalham como entregadores de app e outras notícias do dia para começar o seu sábado (24).

MUNDO

Motim de líder mercenário deflagra turbulência militar na Rússia. Crise é a maior enfrentada pelo presidente russo desde que chegou ao poder em 1999.

POLÍTICA

Mulheres diplomatas expressam frustração com ações do Itamaraty sob Lula. Em nota, associação afirma haver descompasso entre promessas de representatividade de gênero e ações da pasta.

POLÍTICA

Câmara prolonga feriado, e deputados embarcam para fórum de Gilmar em Lisboa. Evento é realizado em parceria com FGV, que foi objeto de decisão favorável do ministro do STF em novembro do ano passado.

UNIÃO EUROPEIA

Em Paris, Lula chama de 'ameaça' carta da União Europeia sobre acordo com Mercosul. Presidente criticou a ausência de menção à desigualdade em encontro com líderes mundiais.

JUROS

Se Selic estivesse em 10%, Brasil teria economizado um Bolsa Família por ano, diz secretário do Tesouro. Rogério Ceron também afirma que o sucesso do novo arcabouço fiscal não depende de medidas de aumento da arrecadação.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Famílias de Campinas já planejam puxadinho em casas de 15 metros quadrados. Prefeitura diz que metragem foi informada aos moradores e que todos receberão desenhos com sugestões para aumentar o imóvel.

MERCADO DE TRABALHO

Menores de 16 anos trabalham como entregadores em aplicativos. Empresas afirmam que não admitem prática e que tomam medidas para combatê-la.

COTIDIANO

Plano Diretor de SP pode ampliar em até 160 vezes área mais verticalizada em bairro. Aumento pode ocorrer sobretudo na Lapa, Cidade Tiradentes e Brasilândia; veja como fica seu bairro.

MUNDO

Dono de submarino ignorou alertas de segurança como 'gritos infundados'. Especialista disse a empresário que vidas estavam em risco, segundo emails obtidos pela BBC.

MARCAS DO CÁRCERE

Presos denunciaram 'quartinho do amor' usado para tortura no Ceará. Advogado de policiais diz não poder comentar suspeitas; Governo cearense afirma repudiar 'qualquer ato que atente contra a dignidade humana'.

COTIDIANO

Polícia prende 4º suspeito de ligação com ataque a escola de Cambé (PR). Homem de 35 anos foi preso nesta sexta (23) em Rolândia.

RITA LEE

Roberto de Carvalho sobre morte de Rita Lee: 'Tem horas em que desabo'. Músico falou à Veja sobre luto, e disse que quer fazer um 'love story musical' sobre seu relacionamento com a cantora.