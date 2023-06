SÃO PAULO, (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um ataque a tiros na estação da Luz, na região central de São Paulo. As vítimas são funcionários da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), atacados por um homem que também trabalha na companhia.

De acordo com a CPTM, um maquinista, com ferimento no pé, foi medicado e passa bem. A outra vítima, um supervisor de tração, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar foi acionada às 16h42 para atender a ocorrência. Após disparar contra os dois funcionários, o homem armado fugiu da estação. Segundo a PM, ele está foragido.

A CPTM e a polícia não informaram em que local da estação ocorreu o ataque. Nas redes sociais, pessoas disseram ter ouvido os disparos enquanto aguardavam trens nas plataformas da estação.

Segundo o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), o caso é investigado pela Polícia Ferroviária.