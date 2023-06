SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal foi encontrado morto no quarto de uma pousada de Monte Verde (MG). A família suspeita de intoxicação por monóxido de carbono. Walther Reis Cleto Junior, 51, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, 49, foram localizados sem vida na manhã de sábado (24), pelo dono da pousada.

Nas redes sociais, a família deles fala em "intoxicação por monóxido de carbono" -um gás produzido pela queima incompleta de combustíveis e perigoso por ser altamente tóxico e não ter cheiro.

Segundo o boletim de ocorrência, não havia sinais de violência no local. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se há uma conclusão sobre a causa da morte, mas não obteve retorno.

Os dois chegaram à hospedagem na sexta-feira (23) e, segundo o proprietário relatou à polícia, foram vistos pela última vez no início da noite, quando a filha dele foi levar um saco de lenha para os dois.

Em relato à Polícia Militar, o dono da pousada disse que estranhou o fato de a bomba d'água do banheiro do quarto ter ficado ligada por muitas horas. Ele, então, bateu à porta, mas não foi atendido, e passou a ligar para o telefone dos dois, também sem sucesso.

Ao acessar o quarto com uma chave reserva, encontrou os dois caídos no chão, e acionou uma equipe médica que constatou a morte. A PM foi acionada em seguida e solicitou perícia. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Pouso Alegre (MG).

A pousada não teria alvará do Corpo de Bombeiros, de acordo com relato do proprietário aos policiais que atenderam à ocorrência.

O casal, que morava em São José dos Campos (SP), deixa três filhas. Os dois foram velados neste domingo (25), e o enterro está marcado para esta segunda-feira (26).

Uma das filhas de Walther e Alessandra descreveu a morte como uma "fatalidade". "Deus quis assim, mas não é fácil", disse Bruna, em um vídeo nas redes sociais.

O UOL tentou contato com a pousada. Caso tenha um posicionamento do estabelecimento, esta nota será atualizada.