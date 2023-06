SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula destrava emendas sem dar transparência, caso do kit robótica vai para o STF, Rússia enfatiza confiança em êxito na Ucrânia e outras notícias para começar esta segunda-feira (26).

POLÍTICA

Lula destrava emendas sem dar transparência, quebra promessa e repete Bolsonaro. Planalto reafirma plano para divulgar informações; presidente herdou R$ 9,9 bilhões das extintas emendas de relator.

CONGRESSO NACIONAL

PF encontra anotações de pagamentos para 'Arthur' e manda ao STF caso do kit robótica. Lista com auxiliar direto de Arthur Lira mostra ao menos R$ 650 mil atrelados ao nome do presidente da Câmara, que nega irregularidades.

MUNDO

Rússia enfatiza confiança em êxito na Ucrânia um dia após motim mercenário. Pequim manifesta apoio a Moscou após maior crise militar em território russo desde década de 1990.

PLANO DIRETOR

Haddad vê quebra de acordo e retira aval à revisão do Plano Diretor de SP. Ministro da Fazenda diz que agora trabalha pela reprovação da versão atual do texto.

FESTERÊ

Lula confirma presença em 'arraiá do PT' e procura por convites dispara. Partido fará festa junina no próximo sábado com entradas entre R$ 300 e R$ 5.000.

MERCADO

Lula vai anunciar Plano Safra recorde em tentativa de se aproximar do agro. Valor total deve ficar entre R$ 420 bi e R$ 430 bi; linhas também terão redução de juros.

EMMANUELLE PIQUET

Punir não é melhor solução contra o bullying escolar, diz psicóloga francesa. Autora especializada no tema e referência no país europeu, Emmanuelle Piquet avalia que é preciso fortalecer as vítimas.

JUSTIÇA

'Achei que nunca ia sair da cadeia', diz preso por 62 reconhecimentos fotográficos. Paulo Costa, 36, perdeu contato com a filha e tenta novo emprego após três anos detido ilegalmente, segundo decisão do STJ.

COTIDIANO

Funcionário da CPTM abre fogo, mata colega e fere outro no centro de SP. Ataque aconteceu na tarde deste domingo (25), na estação da Luz; criminoso conseguiu fugir, segundo a PM.

TRANSPORTE PÚBLICO

Solo cede com passagem do tatuzão por obra do metrô de SP, e avenida e imóveis são interditados. Acciona, empresa responsável pela construção da linha 6-laranja, diz que bloqueio se deve à 'frágil geologia do local'.

VIVER

Lipedema tem diagnóstico tardio por desconhecimento sobre a doença. Condição é confundida com obesidade e celulite; sintomas incluem acúmulo anormal de gordura em membros e quadril.

MERCADO

Franqueadoras exploram demanda crescente fora do Sudeste. Dados coletados por associação de franchising no pós-pandemia revelam tendência de pulverização das marcas pelo território nacional.

CIÊNCIA

Gravuras rupestres do Neandertal de mais de 50 mil anos são encontradas em caverna francesa. Gravuras, também chamadas de "finger-flutings", são anteriores à chegada do Homo Sapiens à Europa Ocidental.

PASSEIOS

Casa da Barbie chega a shopping em SP com muito cor-de-rosa, piscina e trailer. Experiência surge em meio ao lançamento do filme inspirado na boneca e à tendência Barbiecore.