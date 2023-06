SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, ficou coberta de fumaça na manhã desta segunda-feira (26) após o incêndio em um aterro sanitário no município.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 5h no aterro sanitário do Fischer. Segundo a Prefeitura, as informações preliminares indicam que o incêndio foi criminoso.

As aulas foram suspensas na cidade. Devido à fumaça ser muito densa, a Secretaria Municipal da Saúde recomenda que pessoas com doenças respiratórias usam máscara até que ela se dissipe.

Em caso de complicações respiratórias, a pasta orientou a população a procurar UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 24 horas, o Serviço de Pronto Atendimento de Bonsucesso, na zona rural, ou o Pronto Atendimento de Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que em alguns locais a fumaça já se dissipou. Com a elevação da temperatura no decorrer do dia, a secretaria também deve se normalizar.