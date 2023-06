BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um paciente internado em um hospital de Vitória foi atingido por uma bala perdida e morreu na madrugada deste domingo (25), segundo a Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social do Espírito Santo.

O homem, identificado como Daniel Ribeiro Campos da Silva, 68, estava internado no Hospital Total Health havia dois anos para tratamento de sequelas de um AVC (acidente vascular cerebral).

"Devido a conflitos armados entre traficantes e policiais na região próxima ao hospital, uma bala atravessou uma parede e infelizmente atingiu o paciente, que foi imediatamente socorrido, mas veio a óbito", afirmou a direção do Total Health, em nota.

"A empresa reitera que tornou todas as providências para garantir rápida assistência e salvar a vida do paciente e segue à disposição da família e das autoridades competentes para prestar esclarecimentos", acrescentou.

Segundo o secretário de Segurança do estado, Alexandre Ramalho, a morte do paciente foi comunicada às autoridades às 3h39. Cerca de uma hora antes, às 2h37, houve confronto entre criminosos e policiais na avenida Leitão da Silva, onde fica o hospital.

De acordo com o secretário, o objetivo dos criminosos era tomar a avenida Leitão da Silva, o que segundo ele não chegou a ocorrer, e houve a troca de tiros. Houve necessidade de convocar reforço policial de cidades vizinhas, como Serra e Cariacica.

A Polícia Civil iniciou investigações para saber de onde exatamente partiu a bala. Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto.

FIM DE SEMANA DE VIOLÊNCIA

Outras ocorrências foram registradas na capital capixaba neste fim de semana, segundo ainda segundo Ramalho.

Por volta das 20h de sábado (24), um homem morreu ao reagir a uma tentativa de sequestro, conforme apuração das polícias. Às 21h, houve troca de tiros entre policiais e um suspeito de portar drogas.

Às 23h, um menino de 16 anos morreu ao dar entrada em outro hospital da cidade, o São Lucas, depois de ser espancado em uma região dominada pelo narcotráfico.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), falou sobre as ocorrências em uma rede social.

"Estou acompanhando de perto o caso ocorrido nesta madrugada em Gurigica e na Av. Leitão da Silva. Estamos com toda a nossa força policial respondendo a esse ato criminoso e investigando as razões do conflito que levaram a perdas de vidas inocentes", escreveu.