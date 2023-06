Um maquinista atuante há 11 anos na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e que iniciava o turno de trabalho na tarde deste domingo (25) atirou com uma arma de fogo em uma sala na área interna da Estação da Luz, da CPTM. Os tiros atingiram dois colegas, matando um deles. O atirador fugiu logo depois.

Por nota, a CPTM disse lamentar o ocorrido. Segundo as informações, um dos funcionários feridos é um maquinista que atua na companhia há 31 anos. Ele foi levado para o Hospital Sancta Maggiore com ferimento no pé e está sob cuidados médicos. O supervisor de tração, na CPTM há 23 anos, foi levado para a Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento.

“A ocorrência foi registrada no 2? DP (Bom Retiro). A CPTM colabora com a autoridade policial, para descobrir a motivação do crime e elucidar o caso e não divulga ou confirma dados ou imagens ligadas à ocorrência para não prejudicar as investigações”, diz a empresa em nota.

De acordo com a CPTM, todo o suporte está sendo dado pela companhia aos familiares do funcionário que faleceu e ao trabalhador ferido. A CPTM informou ainda que conta com diversos programas de incentivo ao bem-estar, como avaliação e acompanhamento psicológico, que no caso dos maquinistas é anual e obrigatória, além do plano de assistência médica com direito a consultas psicológicas.

Em suas redes sociais, a CPTM manifestou luto e disse lamentar profundamente a trágica perda de um dos colegas de equipe em um ato de violência chocante. “Estamos de luto pela vida que foi tragicamente interrompida e nos solidarizamos com a família, amigos e colegas que estão sofrendo com essa terrível perda”.

