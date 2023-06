SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carreta arrastou um carro por 50 metros antes de esmagá-lo na traseira de outro caminhão na rodovia Anchieta, altura do km 51, em Cubatão (SP), sentido litoral.

O acidente aconteceu às 6h da última sexta-feira (23) e matou as duas pessoas que estavam no veículo ?a dentista Stephanie Oliveira, 24, que estava no banco de trás; e o motorista, um homem de 33 anos que não teve o nome divulgado. Ambos morreram no local.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, o motorista da carreta, de 54 anos, teria fugido da balança por causa do sobrepeso no veículo, que carregava 45 toneladas de soja.

O caminhoneiro foi preso em flagrante por homicídio. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Cubatão, na Baixada Santista.

O acidente aconteceu na faixa da esquerda da via Anchieta, onde é proibida a circulação de veículos pesados. A carreta, do modelo Rodotrem, atingiu a traseira do carro, que foi arrastado por 50 metros até ser esmagado contra outro caminhão, que também estava na faixa.

Os motoristas dos dois caminhões fizeram teste do bafômetro, com resultados negativos.

Stephanie e o motorista do veículo ficaram presos às ferragens e já estavam mortos quando chegou o resgate, feito por agentes da Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, e da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo a concessionária, a velocidade máxima permitida no trecho da serra, que vai do km 41 ao km 55, é 50 km/h, indicada em 20 placas no trecho. Também há 15 sinalizações sobre a proibição do tráfego de caminhões na faixa da esquerda, diz a Ecovias.

Após o acidente, a Ecovias iniciou operações de bloqueio e inversão de pista para a retirada dos veículos envolvidos no acidente, e o tráfego foi liberado por volta das 13h30 de sexta..

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Stephanie. Ana Caires, prima da mãe da jovem, escreveu em uma publicação no Instagram que a família está desolada.

"Ela era uma pessoa especial, cheia de vida e alegria. Gostaria de pedir que reservassem um momento em suas orações ou pensamentos positivos para enviar amor e conforto à minha família."

Tags:

SP