SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por suspeita de agredir a enteada de 1 ano e 9 meses com um capacete em Caldas Novas, no sul de Goiás. O caso ocorreu no último sábado (24).

No dia do ocorrido, o homem saiu para beber, e a esposa, uma mulher de 25 anos, foi para a casa de um familiar dele. Posteriormente, ele foi até o endereço e começou a agredi-la -os dois estavam juntos há cerca de seis meses. As informações são das polícias Militar e Civil.

O suspeito agrediu fisicamente a companheira com socos e pontapés. A vítima conseguiu sair da casa com a filha. Nesse momento, o agressor arremessou um capacete na direção da mulher, mas atingiu a cabeça da enteada, uma criança de 1 ano e 9 meses.

A mulher acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar atendimento e uma viatura da PM também foi até o local.

A genitora e a criança foram levadas para atendimento médico. Elas tiveram algumas escoriações, mas passam bem. O homem fugiu, mas foi preso horas depois por uma equipe da Polícia Militar.

O suspeito foi preso e submetido à audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (26). A reportagem entrou em contato com a assessoria do TJ-GO (Tribunal de Justiça de Goiás) para saber o resultado da audiência, mas foi informado que a decisão ainda não foi publicada. Quando houver retorno, esta matéria será atualizada.

Como a identidade do acusado não foi divulgada, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

MEDIDAS PROTETIVAS

Após o ocorrido, a Justiça concedeu medida protetiva, que impede o acusado de se aproximar da mulher e da criança.

À reportagem, a Patrulha Maria da Penha de Goiás informou que realizou uma visita hoje na casa da mãe da criança para acompanhar o desenrolar do caso.

Segundo a PM-GO informou, a mulher está com medo, teme pela própria segurança e a da filha.