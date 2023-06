SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro evita ungir sucessor em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Planalto e Câmara já debatem sucessão de Lira, Plano Diretor é aprovado por vereadores de SP e outras notícias para começar esta terça-feira (27).

JAIR BOLSONARO

Bolsonaro diz que é 'imbrochável' e que tem bala de prata para 2026. Em entrevista à Folha de S.Paulo na véspera do julgamento que pode torná-lo inelegível, ex-presidente evita ungir sucessor

CONGRESSO NACIONAL

Assessor de Lira e fornecedor de kit robótica estiveram juntos em órgão do MEC. Parte das visitas de investigados pela PF coincide com liberação de verba e encontros com Lira, que nega irregularidades.

GOVERNO LULA

Planalto e Câmara já debatem sucessão de Lira para ampliar base de Lula. Tema não é consenso no governo, mas presidente da Câmara diz contar com apoio do Executivo a seu indicado; eleição será em fevereiro de 2025.

AMÉRICA LATINA

Lula volta a defender moeda comum e crédito para exportações do Brasil para Argentina. Presidente recebeu chefe do Executivo argentino pela quarta vez em Brasília nesta segunda-feira (26).

CONGRESSO NACIONAL

Relator na Câmara critica versão do arcabouço aprovada no Senado e fala em reverter mudanças. Deputado Cláudio Cajado afirma que senadores não seguiram critérios técnicos ao excluir Fundeb do novo teto.

COTIDIANO

Câmara aprova revisão do Plano Diretor que facilita prédios maiores em SP. Polêmica sobre verticalização dos bairros deverá ser levada à discussão do zoneamento.

PREVIDÊNCIA

STF decide que cálculo que reduz a pensão por morte do INSS é constitucional. Ação questionava reforma da Previdência de 2019, que reduziu benefício pela metade.

JUSTIÇA

Biscoito Globo tem briga de herança e Justiça determina perícia de lucros e valor da marca. Ícone das praias cariocas foi criado em São Paulo, mas ficou popular no Rio, onde chegou nos anos 1950.

GUERRA DA UCRÂNIA

Líder mercenário diz que não queria derrubar Putin, em primeira fala após motim na Rússia. Presidente e ministro buscam vender normalidade, mas crise permanece sem respostas.

TELEVISÃO

Filhas de Gugu dizem que suposto novo filho seria fruto de relação aos 14 anos. Empresário de 48 anos afirma ser primogênito do apresentador e tenta entrar na disputa por herança estimada em R$ 1 bilhão.

COTIDIANO

Homem é preso sob suspeita de estuprar jovem em banheiro no estádio do Corinthians. Empresa organizadora de evento não se manifestou; clube disse se solidarizar com vítima.

COTIDIANO

Casal de turistas de SP é encontrado morto em chalé em Monte Verde, em Minas. Corpos não tinham sinais de violência; polícia investiga se houve intoxicação por inalação de monóxido de carbono.

BARES E NOITE

Bar Balcão, em SP, pode fechar as portas com venda de imóvel para construção de prédio. Inaugurado nos anos 1990, casa negocia permanência no endereço com incorporadora.