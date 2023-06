SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP (Universidade de São Paulo) subiu 30 posições no ranking de universidade QS World e agora é considerada a melhor instituição da América Latina. A lista atualizada para o ano de 2024 foi divulgada nesta terça-feira (27), e a USP figura como a 85° melhor do mundo.

Na edição anterior, de 2023, a universidade paulista estava na marca 115 e era a terceira mais bem colocada da América Latina, ficando atrás da UBA (Universidade de Buenos Aires) e da Unam (Universidade Nacional Autônoma do México).

A segunda instituição brasileira com mais alta pontuação nos dados de 2024 foi a Unicamp (Universidade de Campinas), figurando na 220° colocação do ranking mundial.

Em nível global, o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em livre tradução) é a primeira colocada em 2024, posto que ocupa há 12 anos. A instituição é seguida pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Oxford, Harvard e Stanford fecham a lista dos cinco melhores centros universitários em 2024.

O ranking QS World analisou mais de 17 milhões artigos científicos publicados. As opiniões de 240 mil especialistas também foram ouvidas para construir o ranking. Além disso, a organizadora da lista implementou três novas métricas neste ano: sustentabilidade, desfecho empregatício e rede de pesquisa internacional.

No quesito sustentabilidade, a Universidade da Califórnia, Berkeley, foi a mais bem colocada. No geral, a instituição figura como a 10° melhor do mundo na versão mais recente do ranking. Em 2023, ela estava na posição 27.

O QS World também chama a atenção para as instituições árabes, apontando-as como cada vez mais competitivas. Na Ásia, a Universidade Nacional de Singapura aparece como a melhor da região e subiu da posição 11 para 8 no novo ranking. Já na África, o QS World informa que 75% das instituições do continente apresentaram melhora nas suas métricas de excelência.

Veja a lista das melhores universidades do mundo e a colocação das duas instituições brasileiras

1°: MIT (Instituto de Tecnologia de Massaachusetts)

2°: Universidade de Cambridge

3°: Universidade de Oxford

4°: Universidade Harvard

5°: Universidade Stanford

6°: Imperial College de Londres

7°: ETH de Zurique

8°: Universidade Nacional de Singapura

9°: UCL (University College de Londres)

10°: Universidade da Califórnia, Berkeley

11°: Universidade de Chicago

12°: Universidade Cornell

13°: Universidade da Pensilvânia

14°: Universidade de Melbourne

15°: Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia)

85°: USP (Universidade de São Paulo)

220°: Unicamp (Universidade de Campinas)