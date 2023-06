SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Juventude do PT protestou contra o líder da bancada da sigla na Câmara Municipal de São Paulo, Senival Moura, por ter dito que a sua colega de partido Luna Zarattini era uma "jovem menina" que "ainda vai crescer muito".

O episódio ocorreu na votação final do Plano Diretor Estratégico (PDE) da capital paulista, na segunda-feira (26), quando o PT rachou.

"Lamentavelmente [...], a vereadora Luna Zarattini foi menosprezada por um companheiro do partido", diz o texto publicado nas redes sociais da Juventude do PT, sem mencionar o nome de Senival.

E segue: "A vereadora foi atacada publicamente por manter-se contra o novo Plano [Diretor], em votação que a bancada estava liberada. É muito grave que a crítica a uma posição política venha da desqualificação por preconceito geracional e de gênero".

Luna agradeceu pelo apoio em um comentário feito no post. "É muito ruim que características inerentes a mim, ser mulher e ser jovem, sejam atacadas por divergências políticas", afirma a parlamentar à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Procurado, Senival diz que fez o comentário como se estivesse "falando com um filho". "Eu a admiro muito, é uma jovem que ainda vai crescer e contribuir muito com o PT. Foi nesse sentido, pela minha experiência e idade."

Ele ainda afirma que, na sua visão, ele não foi desrespeitoso e que "esse assunto não tem nada a ver".

Na votação final do Plano Diretor, houve desentendimento envolvendo parlamentares do partido. Jair Tatto chegou a gritar com Senival quando pediu que o líder da sigla na Casa lesse uma nota do diretório municipal do PT em São Paulo, que orientou voto favorável à revisão do PDE.

"Eu quero a nota do partido", bradou Tatto, quando Senival foi discursar.

No momento em que Senival foi ler o documento no púlpito, Luna se aproximou dele. A parlamentar afirmou que o partido não tinha fechado votação e que ela se sentia liberada para votar contra o projeto. Foi nesse momento que Senival disse: "Jovem menina, ainda vai crescer muito e construir muito".

Além de Luna, Hélio Rodrigues e João Ananias votaram contra a revisão, enquanto os outros cinco integrantes da bancada do PT deram votos favoráveis.

Na opinião dos parlamentares que votaram contra, as mudanças apresentadas pelo relator do projeto, Rodrigo Goulart (PSD), não foram suficientes. Eles dizem também que o texto atual do Plano Diretor representa um retrocesso em relação às regras atuais.

Já os outros vereadores do partido têm avaliação oposta e defendem que os recuos em relação à primeira versão do substitutivo foram satisfatórios.

Na primeira votação da revisão do Plano Diretor, o PT se dividiu. Quatro parlamentares votaram contra e quatro votaram a favor. Na ocasião, eles disseram que seria uma estratégia da sigla para negociar emendas e mudanças no texto.