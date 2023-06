RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - De 2010 para 2022, a população residente diminuiu em 13 e aumentou em 7 dos 20 menores municípios do Brasil. Nesses locais, o número de habitantes varia de pouco mais de 800 a menos de 1.400.

É o que indicam os primeiros dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quarta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em 2022, o município com a menor população do país foi Serra da Saudade (a 266 km de Belo Horizonte), no interior de Minas Gerais. O número local de habitantes subiu de 815 no Censo de 2010 para 833 na contagem relativa ao ano passado.

Apesar da alta de 2,2%, Serra da Saudade foi ultrapassado por Borá (a 488 km de São Paulo), que havia registrado a menor população do país no levantamento anterior.

No município paulista, o contingente saiu de 805 pessoas em 2010 para 907 em 2022. O crescimento foi de 12,7%, o mais elevado entre as 20 menores cidades do Brasil.

O município goiano de Anhanguera (a 269 km de Goiânia) registrou a terceira menor população do país em 2022. O número local de habitantes diminuiu 9,4%, de 1.020 para 924.

Entre os 20 menores municípios do país, o mineiro São Sebastião do Rio Preto (a 172 km de Belo Horizonte) registrou a maior perda de população em termos relativos.

O número local de habitantes caiu 21,9% em relação ao Censo anterior, de 2010. A população da cidade diminuiu de 1.613 naquele ano para 1.259 em 2022.

O município gaúcho de União da Serra (a 222 km de Porto Alegre) teve a segunda maior baixa entre os 20 menores municípios. A redução foi de 21,3%: de 1.487 habitantes em 2010 para 1.170 em 2022.

União da Serra e São Sebastião do Rio Preto tiveram, respectivamente, a nona e a décima menor população entre os os 5.570 municípios brasileiros no ano passado.

Desse total, 44,8% (ou 2.495) tinham até 10 mil habitantes. Essa parcela, contudo, reunia apenas 6,3% da população do país, o equivalente a 12,8 milhões de pessoas.

O IBGE não detalhou os motivos por trás da perda de população em municípios menores. Porém, ressaltou que também houve um movimento de redução em parte das áreas de grande concentração urbana, incluindo capitais.

Cerca de 29% da população do país vive em 41 municípios com mais de 500 mil habitantes. Eles representam apenas 0,74% do total de cidades (5.570).

MENOS VERBA

As informações do Censo balizam os repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), fonte de recursos para as prefeituras.

A divisão do fundo é feita de acordo com o tamanho dos municípios. Ou seja, a redução da população pode resultar em receitas menores para as prefeituras.

Neste ano, o plenário do Senado aprovou um projeto de lei complementar que cria um período de transição de dez anos para o reenquadramento no FPM dos municípios com baixa nos coeficientes. A medida busca suavizar as possíveis perdas a partir do Censo.

OS 20 MENORES MUNICÍPIOS DO BRASIL

Local - População em 2022 - Variação ante 2010, em %

Serra da Saudade (MG) - 833 - 2,2

Borá (SP) - 907 - 12,7

Anhanguera (GO) - 924 - (-9,4)

Araguainha (MT) - 1.010 - (-7,8)

Nova Castilho (SP) - 1.062 - (-5,6)

Cedro do Abaeté (MG) - 1.081 - (-10,7)

André da Rocha (RS) - 1.135 - (-6,7)

Oliveira de Fátima (TO) - 1.164 - 12,2

União da Serra (RS) - 1.170 - (-21,3)

São Sebastião do Rio Preto (MG) - 1.259 - (-21,9)

Coqueiro Baixo (RS) - 1.290 - (-15,6)

Engenho Velho (RS) - 1.296 - (-15,1)

Miguel Leão (PI) - 1.318 - 5,2

Nova Aliança do Ivaí (PR) - 1.323 - (-7,5)

Jardim Olinda (PR) - 1.343 - (-4,7)

Carlos Gomes (RS) - 1.368 - (-14,9)

Tupanci do Sul (RS) - 1.374 - (-12,7)

Uru (SP) - 1.387 - 10,9

Lagoa Santa (GO) - 1.390 - 10,8

Grupiara (MG) - 1.392 - 1,4

Fonte: IBGE

