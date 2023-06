SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A população de Boa Vista foi a que mais cresceu proporcionalmente de 2010 a 2022 entre as capitais brasileiras. A capital de Roraima tem 413,4 mil habitantes, um aumento de 45,4%.

Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgados na manhã desta quarta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Entre todos os municípios do país, que chegou a 203 milhões de habitantes, o que teve a maior taxa de crescimento foi Senador Canedo, em Goiás, que viu a população saltar de 84,4 mil em 2010 para 155,6 mil no ano passado.

Em quantidade absoluta, Manaus (AM) teve o maior crescimento, com 261,5 mil habitantes a mais, chegando a 2,06 milhões de habitantes. Brasília, segunda colocada, teve um incremento de 246,9 mil habitantes, com 2,81 milhões no total.

A capital amazonense viu sua população aumentar 14,5% nesses 12 anos. Entre as capitais, também tiveram crescimento relevante Campo Grande (MS), com 14,1% e Goiânia (GO), com 10,4%.

Boa Vista viu sua população residente somar 129,1 mil habitantes em dez anos, mas ainda não há distinção no Censo sobre a origem desse aumento, como a migração de venezuelanos ou o garimpo.

Cidade mais populosa do país, São Paulo aparece em nono lugar no crescimento relativo das capitais, com um aumento de 1,8%.

No ranking absoluto, fica em terceiro lugar, com 197,7 mil pessoas a mais, em um total de 11,4 milhões de habitantes. Outras capitais do Sudeste, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, registraram perdas de população.

Em seguida, a paulista Sorocaba é a primeira cidade que não é capital a aparecer no ranking de crescimento absoluto, com 136,9 mil habitantes a mais e 723,5 mil no total.

Goiânia, que faz parte do Centro-Oeste, região que mais cresceu no país, registrou acréscimo de 135,2 mil pessoas, com um total de 1,43 milhão de habitantes.

Também no estado, Senador Canedo (GO), município com 34 anos, hoje é sede do principal polo petroquímico do Centro-Oeste. A cidade, que cresceu 84,4%, também é o último ponto de entrega da tubulação de combustíveis que liga a refinaria de Paulínia (SP), a maior do país, à região.

Considerando todos os municípios do Brasil, além de Senador Canedo (GO), completam a lista das cinco cidades com mais crescimento Fazenda Rio Grande (PR) teve 82,3%, Luís Eduardo Magalhães (BA), com 79,5%, Sinop (MT), com 73,4%, e Parauapebas (PA), com 73,1%.

A cidade baiana é considerada a capital da região de Matopiba, que concentra a principal expansão de fronteira agrícola do país. O nome é formado pelas siglas de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.