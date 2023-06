SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O MP e a Polícia Civil do Rio cumprem 54 mandados de prisão contra membros de uma quadrilha denunciada por roubo, sequestro relâmpago e extorsão.

Ao menos 50 pessoas foram vítimas do grupo, que deixou um prejuízo estimado em mais de R$ 600 mil, de acordo com o MPRJ.

Os suspeitos atraíam as pessoas com anúncios de venda de veículos em uma rede social, conforme mostrou o jornal O Globo.

No local marcado, os criminosos sequestravam as vítimas, faziam transferências bancárias via Pix e também exigiam dinheiro das famílias para a libertação das pessoas.

Além disso, em certos casos os criminosos praticaram tortura, dando tijoladas e amarrando sacos plásticos na cabeça das vítimas, de acordo com o relato dos promotores ao jornal.

Há pelo menos 35 ocorrências relacionadas a esta quadrilha, que segundo a investigação é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os mais de 50 integrantes.

Os mandados estão sendo cumpridos em cidades do Estado como Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados e São Gonçalo. Ao menos 28 pessoas já foram presas.