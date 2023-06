SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O chalé onde o casal de turistas do interior de São Paulo foi encontrado morto, no distrito de Monte Verde, em Camanducaia, Minas Gerais, foi interditado nesta quarta-feira (28) pela prefeitura.

A interdição visa "assegurar a integridade de todos e a investigação pelo órgão competente", diz a gestão municipal em nota. O local não tinha alvará de funcionamento e também não estava cadastrado como meio de hospedagem no Ministério do Turismo.

Segundo a prefeitura, "todos os esforços" estão sendo feitos para garantir que as normas e regulamentos sejam cumpridos no distrito "Desde a última segunda-feira, implementamos novas medidas de fiscalização na localidade".

RELEMBRE O CASO

Walther Reis Cleto Júnior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, eram moradores de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eles tinham chegado ao chalé Aroma de Jasmim, em Monte Verde, na tarde de sexta-feira (23) e deveriam passar o fim de semana no local.

Eles foram vistos pela última vez no fim da tarde, quando receberam um saco com lenha para a lareira do chalé.

Eles foram encontrados caídos no chão do quarto, já sem vida, na manhã seguinte pelo proprietário do local.

Como não havia sinal de violência, uma das hipóteses é que o casal tenha sofrido "intoxicação por monóxido de carbono" -um gás produzido pela queima incompleta de combustíveis e perigoso por ser altamente tóxico e não ter cheiro.

A Polícia Civil aguarda o resultado de laudos periciais para atestar as circunstâncias e causa das mortes.