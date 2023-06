SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem de uma frente fria vai acabar com a sensação de calor dos últimos dias em São Paulo. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima não passa de 20ºC (com mínima de 14ºC) nesta quinta-feira (29) na capital paulista.

Será um contraste aos termômetros que nesta quarta (28) bateram nos 27ºC (também mínima de 14ºC). Em algumas cidades do interior e no litoral, o calor deste início de inverno chegou aos 30ºC por causa da massa de ar seco.

A tendência é de dias mais frios no fim de semana, porém. De acordo com o instituto, no domingo (2), a previsão é de 11ºC de mínima.

A capital paulista mantém o estado de atenção para baixas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a passagem da frente fria vai mudar a direção dos ventos e facilitar o ingresso de umidade em toda a faixa leste paulista.

"Dessa forma, o tempo fica nublado a encoberto e a temperatura cai. Há potencial para chuviscos, e chuva leve e isolada entre o fim da tarde e a noite", afirma em seu site.

Para quem planeja viajar no fim de semana, deve chover até domingo na Baixada Santista e no litoral norte. A máxima, porém, será maior que a esperada para a capital paulista, de até 26ºC.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a chuva deve ser registrada apenas no domingo (2). Porém, a previsão é de dias frios no fim de semana, com mínimas entre 8ºC e 6ºC.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do estado, com esse cenário, a quantidade de água disponível na atmosfera aumentará, mas mesmo assim, os pontos mais críticos continuarão no norte paulista.

Na região de Franca (400 km de SP), por exemplo, a umidade relativa do ar pode atingir 22%, entrando em níveis críticos, prejudicando a qualidade do ar e aumentando o risco para incêndios.

Na região de São José do Rio Preto (439 km de SP), a umidade relativa do ar fica em 24%. Já na região de Barretos (423 km de SP), deve atingir 25%.

A Defesa Civil recomenda para as pessoas destas regiões que se beba muita água e se evite exercícios físicos ao ar livre nos horários mais críticos do dia. Também pede que bitucas não sejam descartadas onde há vegetação e para não se colocar fogo em terrenos.