SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma faixa de areia na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, foi tomada por milhares de conchas de diversos tipos e tamanhos. Segundo frequentadores do local, elas apareceram no início desta semana e não são comuns em uma praia de areia fofa.

O fenômeno foi registrado pelo Instituto Mar Urbano nas redes sociais. O diretor da organização, o biólogo Ricardo Gomes, esteve em Copacabana nesta quarta-feira (28) e disse que vai pesquisar o ocorrido.

"É um mar de conchas", afirmou. "O estranho é ter aparecido só aqui".

As conchas ocupam uma faixa de 20 metros de areia, entre os postos 5 e 6, nas proximidades do Forte de Copacabana.

Em julho de 2019, uma grande quantidade de conchas surgiu no mesmo local, chamando a atenção de banhistas e comerciantes.

Na ocasião, o oceanógrafo David Zee, da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), explicou que a intensidade das ondas, quando entram por sul e sudeste, revolvem a areia e provocam o surgimento das conchas.