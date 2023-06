SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 65 anos foi vítima do golpe do bilhete premiado e fingiu um sequestro por ter vergonha de contar sobre o estelionato aos parentes em Mato Grosso do Sul.

O filho da idosa procurou a polícia com a mãe para informar que ela tinha sido vítima de um assalto seguido de sequestro na tarde desta quarta-feira (28);

Segundo a vítima, ela estava com uma amiga em um carro de aplicativo quando o motorista anunciou um assalto e manteve a amiga dela em cárcere;

O motorista, então, teria obrigado a mulher a fazer uma transferência de R$ 52 mil para libertar a mulher do cativeiro;

Inconsistências foram constatadas na versão da idosa, que confessou que tinha mentido ao ser questionada pela polícia.

"Ela acabou se emocionando e disse que teria relatado essa história fantasiosa do roubo por vergonha dos familiares, quando, na verdade, ela teria caído no golpe do bilhete premiado", disse o Delegado Fábio Peró, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

Em novo relato à polícia, a mulher contou que foi abordada na rua em Campo Grande por uma mulher que se identificou como amiga dela;

A mulher disse que tinha ganhado R$ 17 milhões, mas que precisaria de dinheiro emprestado para liberar o valor, devolvendo o dobro à mulher quando recebesse;

A suspeita, então, levou a idosa até um banco com ajuda de um motorista de aplicativo;

No banco, a idosa sacou R$ 52 mil e entregou à suspeita. Ela foi levada de carro até a porta da casa dela e a dupla fugiu. Nesse momento, a idosa buscou a polícia.

A polícia suspeita que o motorista e a estelionatária tenham trabalhado juntos no golpe;

Até a noite desta quarta-feira, nenhum dos dois suspeitos tinha sido preso. A polícia investiga se mais pessoas estão envolvidas no crime.