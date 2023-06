SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil paulista interceptou na manhã desta quinta-feira (29) uma carreta cegonha com dez carros com queixas de roubo ou furto, que estavam sendo transportados do Rio de Janeiro para revenda em São Paulo.

A apreensão ocorreu em um posto de combustíveis na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos (a 97 km de SP).

O motorista, que não teve a identidade informada, acabou preso por receptação.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), policiais da 1ª Delegacia Divecar -especializada na investigação de roubo e furto de veículos- passaram a observar o crescente aparecimento em São Paulo de veículos com queixas de crime proveniente, principalmente, do estado do Rio de Janeiro.

"As apurações revelaram um procedimento de transportadora de carros, inclusive, com o caminhão próprio para essa função", afirmou a Polícia Civil, em nota.

De acordo com o Deic, os carros do Rio de Janeiro que estavam na cegonheira seriam entregues na cidade de São Paulo com documentação e placas falsos, além de adulteração da numeração dos chassis.

O caminhão transportava, entre outros, SUVs, uma picape Fita Toro e um Ford Escort XR3 conversível, veículo que não é fabricando mais desde 1995 e é objeto de colecionadores de automóveis, além de uma moto.

A carreta, assim como os veículos, foram apreendidos. A polícia afirmou que agora investiga a procedência do caminhão, ou seja, quer saber se ele pertence ao crime organizado ou foi fretado para fazer o transporte dos veículos roubados e furtados. Também apura desde quando as viagens eram realizadas e se eram frequentes.

Em maio, as polícias Civil e Militar do Rio encontraram, no Complexo da Maré, zona norte do Rio, mais de 100 veículos roubados em um local também usado para refino de cocaína.

No lugar foram achados 83 motos e 20 carros roubados, além de 600 kg de maconha.

A investigação apontou o uso de duas favelas como o que os investigadores chamam de "hub do crime", ou seja, um centro com diferentes atividades criminosas.

Segundo a polícia, as favelas Parque União e Nova Holanda são um dos principais focos de roubos de veículos e de roubos de cargas em todo o estado do Rio de Janeiro.