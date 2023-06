SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Teste genético para nódulos de tireoide. Vacinas de mRNA para câncer cervical. Novos alvos terapêuticos contra câncer colorretal, leucemia, glioblastoma e câncer de cabeça e pescoço. É desse grupo de descobertas que sairão os vencedores da 14ª edição do Prêmio Octavio Frias de Oliveira.

Promovida pelo Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira) em parceria com o Grupo Folha, a láurea foi criada em 2010 e homenageia o então publisher da Folha Octavio Frias de Oliveira, morto em 2007. O prêmio busca estimular a produção de conhecimento sobre prevenção e combate ao câncer no Brasil.

Os seis trabalhos finalistas, selecionados entre 32 artigos científicos inscritos na premiação, foram publicados em revistas de prestígio, como Nature Communications e Science Translational Medicine.

"O nível dos trabalhos tem aumentado ano a ano. São estudos de muita qualidade, que mostram a competência de pesquisa instalada na área de oncologia", avalia o pesquisador Roger Chammas, membro do conselho diretor do Icesp e um dos coordenadores do prêmio.

Na categoria Pesquisa em Oncologia, concorrem dois artigos de pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e um da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

A categoria Inovação Tecnológica em Oncologia é disputada por cientistas do Laboratório Nacional de Biociências, do CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais), da USP e da Onkos Diagnósticos Moleculares (veja detalhes sobre os finalistas abaixo).

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 11 de agosto, no auditório do Icesp. No evento, serão anunciados os melhores trabalhos nas duas categorias e também a Personalidade de Destaque em Oncologia, que reconhece pessoas que contribuíram de modo significativo para a área. Cada vencedor receberá um certificado e R$ 20 mil.

*

FINALISTAS DA CATEGORIA PESQUISA EM ONCOLOGIA

Ação dos mastócitos no câncer colorretal

Autores: Juliana Yumi Sakita; Jefferson Elias Oliveira; Daniela Carlos; Emerson de Souza Santos; Luciana Yamamoto Almeida; Tathiane Maistro Malta; Mariângela O Brunaldi; Sergio Albuquerque; Cleide Lúcia Araújo Silva; Marcus V Andrade; Sergio Britto Garcia; Fernando Cunha; Guilherme Cesar Martelossi Cebinelli; Ronaldo Martins; Vania Bonato; Jason Matthews; Leandro Colli; Francis Martin; Sergio Akira Uyemura; Vinicius Kannen

Instituição: USP Ribeirão Preto

Título: The mast cell-T cell axis alters development of colitis dependent and -independent colorectal tumours: potential for therapeutically targeting via mast cell inhibition

Artigo: https://jitc.bmj.com/content/10/10/e004653.long

A pesquisa indica as condições específicas em que os mastócitos, células do sistema imunológico, conseguem promover ou inibir o desenvolvimento do câncer colorretal (CCR) e de melanomas.

O estudo mostra que, quando associado a um processo inflamatório exacerbado no cólon (colite), o eixo mastócitos - linfócitos T CD8 promove o desenvolvimento de tumores colorretais. Já em casos não relacionados à colite, esse eixo inibe o desenvolvimento de melanomas e CCR.

Com os achados, os mastócitos podem se tornar um alvo em estratégias terapêuticas contra melanomas e CRC, inclusive de forma associada ao tratamento quimioterápico.

Novo composto contra leucemia

Autores: Keli Lima; Diego Antonio Pereira-Martins; Lívia Bassani Lins de Miranda; Juan Luiz Coelho-Silva; Giovana da Silva Leandro; Isabel Weinhäuser; Rita de Cássia Cavaglieri; Aline de Medeiros Leal; Wellington Fernandes da Silva; Ana Paula Alencar de Lima Lange; Elvira Deolinda Rodrigues Pereira Velloso; Emmanuel Griessinger; Jacobien R. Hilberink; Emanuele Ammatuna; Gerwin Huls;

Jan Jacob Schuringa; Eduardo Magalhães Rego; João Agostinho Machado-Neto

Instituição: USP

Título: The PIP4K2 inhibitor THZ-P1-2 exhibits antileukemia activity by disruption of mitochondrial homeostasis and autophagy

Artigo: https://www.nature.com/articles/s41408-022-00747-w

O estudo descreve o mecanismo de ação do THZ-P1-2, um composto inibidor das proteínas PIP4K2s, no combate a células leucêmicas.

Segundo os pesquisadores, o composto ataca as células leucêmicas de múltiplas formas e é capaz de levá-las à autodestruição. Além disso, o THZ-P1-2 é capaz de melhorar a resposta ao venetoclax, um fármaco já utilizado no tratamento contra leucemia mieloide aguda.

Diante desses resultados, os cientistas acreditam que inibidores de PIP4K2s podem vir a compor esquemas terapêuticos para leucemia mieloide aguda no futuro.

Morte celular no glioblastoma

Autores: Izadora de Souza; Linda Karolynne Seregni Monteiro; Camila Banca Guedes; Matheus Molina Silva; Marina Tomaz Andrade; Bruna Contieri; Marcela Teatin Latancia; Davi Mendes; Bruna Felício Milazzotto Maldonado Porchia Ribeiro; Mariana Lazarini; Luciana Rodrigues Gomes; Clarissa Ribeiro Reily Rocha

Instituição: Unifesp

Título: High levels of NRF2 sensitize temozolomide-resistant glioblastoma cells to ferroptosis via ABCC1/MRP1 upregulation

Artigo: https://www.nature.com/articles/s41419-022-05044-9

Um dos grandes desafios do tratamento do glioblastoma (tumor maligno que afeta o cérebro) é a resistência das células tumorais ao quimioterápico temozolomida.

Para tentar identificar novas possibilidades terapêuticas, o grupo investigou a relação entre o NRF2, um regulador da resposta antioxidante do organismo relacionado à resistência quimioterápica, e a ferroptose (tipo de morte celular em que o ferro leva à decomposição da membrana celular) em células de glioblastoma.

Os pesquisadores observaram que células tumorais com alta expressão dos genes NRF2 e ABCC1 morrem quando submetidas a tratamento com indutores de ferroptose, um caminho que pode ser explorado no futuro no combate à doença.

Eles também identificaram que a alta expressão do gene ABCC1 pode ser considerada um biomarcador para o tratamento de pacientes com tumores no sistema nervoso central, estando associada a piores taxas de sobrevida.

FINALISTAS DA CATEGORIA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ONCOLOGIA

Caracterização de microambientes tumorais

Autores: Ariane F. Busso-Lopes; Leandro X. Neves; Guilherme A. Câmara; Daniela C. Granato; Marco Antônio M. Pretti; Henry Heberle; Fábio M. S. Patroni; Jamile Sá; Sami Yokoo; César Rivera; Romênia R. Domingues; Ana Gabriela C. Normando; Tatiane De Rossi; Barbara P. Mello; Nayane A. L. Galdino; Bianca A. Pauletti; Pammela A. Lacerda; André Afonso N. Rodrigues; André Luis M. Casarim; Reydson A. de Lima-Souza; Ingrid I. Damas; Fernanda V. Mariano; Kenneth J. Gollob; Tiago S. Medina; Nilva K. Cervigne; Ana Carolina Prado-Ribeiro; Thaís Bianca Brandão; Luisa L. Villa; Miyuki Uno; Mariana Boroni; Luiz Paulo Kowalski; Wilfredo Alejandro González-Arriagada; Adriana F. Paes Leme

Instituição: Laboratório Nacional de Biociências - CNPEM

Título: Connecting multiple microenvironment proteomes uncovers the biology in head and neck cancer

Artigo: https://www.nature.com/articles/s41467-022-34407-1

O pior prognóstico de câncer de cabeça e pescoço está associado à metástase nos linfonodos. Para investigar a biologia da metástase e indicar diferenciais que ajudem nas decisões clínicas, os cientistas fizeram uma investigação detalhada das proteínas encontradas em amostras de 59 pacientes com a doença.

A análise revelou componentes celulares e processos biológicos relacionados ao sistema imunológico que podem se transformar em alvo para novas terapias ou ser explorados como marcadores prognósticos em casos de câncer de cabeça e pescoço.

Vacinas de mRNA para câncer cervical

Autores: Jamile Ramos da Silva, Karine Bitencourt Rodrigues, Guilherme Formoso Pelegrin, Natiely Silva Sales, Hiromi Muramatsu, Mariângela de Oliveira Silva, Bruna F. M. M. Porchia, Ana Carolina Ramos Moreno, Luana Raposo M. M. Aps, Aléxia Adrianne Venceslau-Carvalho, István Tombácz, Wesley Luzetti Fotoran, Katalin Karikó, Paulo J. C. Lin, Ying K. Tam, Mariana de Oliveira Diniz, Norbert Pardi, e Luís Carlos de Souza Ferreira

Instituição: USP

Título: Single immunizations of self-amplifying or non-replicating mRNA-LNP vaccines control HPV-associated tumors in mice

Artigo: https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.abn3464

Teste genético para nódulo de tireoide

Autores: Marcos Tadeu Santos; Bruna Moretto Rodrigues; Satye Shizukuda; Andrei Felix Oliveira, Miriane de Oliveira; David Livingstone Alves Figueiredo; Giulianno Molina Melo; Rubens Adao Silva; Claudio Fainstein; Gerson Felisbino dos Reis; Rossana Corbo; Helton Estrela Ramos; Cleber Pinto Camacho; Fernanda Vaisman; Mario Vaisman

Instituição: Onkos Diagnósticos Moleculares

Título: Clinical decision support analysis of a microRNA-based thyroid molecular classifier: A real-world, prospective and multicentre validation study

Artigo: https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(22)00318-8/fulltext

No artigo, os pesquisadores apresentam os resultados de um teste genético desenvolvido no Brasil para diagnóstico de malignidade em nódulos de tireoide.

O grupo testou o exame em 435 pacientes com nódulo de tireoide e verificou que a tecnologia pode apoiar decisões clínicas e reduzir a quantidade de cirurgias realizadas para fins diagnósticos.

A partir do teste, foi possível verificar se os nódulos eram malignos e evitar 74,6% das operações potencialmente desnecessárias.

A pesquisa apresenta e compara três vacinas baseadas em mRNA com potencial terapêutico contra o câncer cervical associado ao HPV-16.

No artigo, o grupo demonstra que uma única dose de qualquer uma das três vacinas é capaz de gerar resposta imunológica e inibir o tumor.

O estudo foi realizado com camundongos e, para os cientistas, os achados podem embasar a continuidade dos estudos e testes clínicos.