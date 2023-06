BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O GT (Grupo de Trabalho) criado pelo MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) para enfrentar o discurso de ódio e o extremismo no Brasil propôs a revisão do plano nacional de educação em direitos humanos.

O grupo foi criado em fevereiro pelo ministro Silvio Almeida com integrantes da sociedade civil, estudiosos, influenciadores e pesquisadores.

Entre as diversas recomendações também consta a mobilização de um pacto nacional sobre o tema. As ações serão acompanhadas por um fórum permanente a ser criado.

O relatório final, de 80 páginas, será apresentado na próxima segunda-feira (3). O "Relatório de Recomendações para o Enfrentamento ao Discurso de Ódio e o Extremismo no Brasil" traz, além das recomendações de políticas públicas estratégicas a serem adotadas, um diagnóstico e conceitos internacionais sobre o tema.

A presidência do GT ficou com a ex-deputada Manuela d'Avila e a relatoria com Camilo Onoda Luiz Caldas, pós-doutor na Universidade de Coimbra em Democracia e Direitos Humanos. O influencer Felipe Neto está entre os integrantes conhecidos.