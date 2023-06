SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de descobrir que o país tem 203 milhões de habitantes, a população brasileira agora tem até 21 de julho para participar de outra atividade do Censo.

É a etapa final do Prêmio Fotográfico do Censo 2022, promovido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com votação aberta ao público.

As 169 imagens finalistas se dividem em três categorias. Duas de paisagens ?urbanas e rurais? e uma de habitação. Tão diversas quanto os locais em que foram tiradas, as fotos mostam jumentos em campos floridos, cachoeiras, leitões, palafitas, avenidas congestionadas, aldeias indígenas e ipês florescendo.

Todas as fotos foram tiradas pelos recenseadores que trabalharam nesta edição por meio do DMC (dispositivo móvel de coleta), equipamento usado para a coleta de informações do Censo.

O objetivo é enriquecer o acervo de imagens sobre municípios brasileiros, como as casas com piso de caquinhos de cerâmica, e dar mais visibilidade ao trabalho dos profissionais e do próprio IBGE. Não à toa, várias fotos mostram bolsas do instituto e recenseadores uniformizados.

A edição atual do Censo foi concluída apesar de entraves políticos, com problemas no orçamento e mentiras sobre o projeto, e de tragédias como a pandemia de Covid-19, que obrigou o adiamento da coleta de informações.

A primeira etapa de seleção foi interna, decidida no voto de servidores entre abril e maio deste ano, com direito a um prazo extra para desempatar a disputa em algumas categorias. Como o problema persistiu, a comissão julgadora do IBGE decidiu incluir sete imagens a mais do que as 162 previstas no edital.

O público pode votar em uma foto de cada categoria até 21 de julho. Pela internet, a votação é feita por meio do site do IBGE, e não é preciso cadastro. Mas, ao votar, o usuário precisa informar um endereço de email que vai receber uma mensagem pedindo a confirmação do voto.

Também haverá uma votação presencial em Salvador (BA), na estação de metrô Pituaçu, que funciona enquanto o local estiver aberto.

Os prêmios são de R$ 5.000, R$ 3.000 e R$ 1.000 para os três autores das fotos com mais votos em cada categoria.

COMO VOTAR NO CONCURSO FOTOGRÁFICO DO CENSO 2022

Pela internet: https://censo2022.ibge.gov.br/concursofotos/

Presencialmente: Estação Pituaçu, linha 2 do metrô. Avenida Luís Viana Filho (Paralela), s/n, Centro Administrativo da Bahia, Salvador. Das 4h à 0h.